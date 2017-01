Daders slopen standbeeld Lionel Messi

Ophef in Argentinië. Vandalen hebben namelijk niet veel heel gelaten van het standbeeld van Lionel Messi in Buenos Aires.

Op een foto is te zien dat het hoofd, de romp en de armen van de stervoetballer van FC Barcelona en het Argentijnse nationale elftal zijn verdwenen. Het beeld is dwars door midden gehakt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.



Het beeld staat nog niet zo lang in Buenos Aires. Het werd er pas neergezet in de zomer van 2016. Op het Paseo de la Gloria zijn nog meer beelden van grote Argentijnse sterren geplaatst. Onder meer basketballer Manu Ginobili heeft een beeld van zichzelf gekregen.