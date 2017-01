"Uitbreiding WK is goed nieuws voor de KNVB"

"Er doen meer landen mee en dus komt het geld bij meer landen terecht. Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Die landen kunnen zich vervolgens verder ontwikkelen. Bovendien hebben we bij het afgelopen EK landen als Wales en Noord-Ierland aan het werk gezien. Dat heeft het toernooi goed gedaan", aldus de manager voetbal van sportmarketingbureau Triple Doubletegenover Voetbal International.



"De kans dat we ons kwalificeren voor een WK wordt met 48 landen alleen maar groter", vervolgt Van der Knaap. "De kans dat we wereldkampioen worden dus ook. Ook wij kunnen dus profiteren van de prijzenpot. Dit WK is goed nieuws voor de KNVB."