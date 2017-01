Ødegaard vindt SC Heerenveen een juiste keuze

"Het is een enorme buitenkans voor SC Heerenveen om een speler met geweldige kwaliteiten op huurbasis naar Friesland te halen", zegt Hamstra op de clubsite van de Friese club. "Met de komst van Martin zijn de opties in onze selectie weer groter en kunnen we tevens anticiperen op eventuele wisselingen in de selectie door de naderende transferperiode. Het is daarnaast natuurlijk geweldig om te zien dat Ødegaard voor SC Heerenveen én de Eredivisie kiest, terwijl heel Europa achter hem aan zat"



Ook Ødegaard is blij de huurtransfer. "Heerenveen is voor mij de juiste keuze. Met alle grote namen bij Real was mijn kans op speeltijd klein. Ik moet spelen om me te kunnen ontwikkelen en die kans is groter bij Heerenveen. Deze club wil me helpen me verder te ontwikkelen, daar gaat het in deze fase van mijn carrière om "