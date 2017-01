Bondscoach Duitsland snapt niets van uitbreiding WK

Löw wijst op het EK 2016, waar afgelopen zomer voor het eerst in de geschiedenis 24 teams meededen. "Dat droeg niet bij aan verbetering van de kwaliteit, integendeel zelfs. We hebben veel saaie wedstrijden gezien waarin ploegen zich vooral voor het eigen doel verschansten", zei de coach in een officiële reactie.



"Vanuit sportief oogpunt voegt uitbreiding van het deelnemersveld volgens mij niets toe, dat hebben we op het EK wel gezien", vervolgt Löw. "Het voetbal werd daardoor minder aantrekkelijk. We moeten niet doorslaan."