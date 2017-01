Ødegaard sprak niet met Ronaldo over Heerenveen

Ødegaard speelde bij de regerend winnaar van de Champions League tussen de grootste sterren van de wereld, maar veel heeft hij niet met hen gepraat over de club. Een goed gesprek over SC Heerenveen zat er ook met Cristiano Ronaldo niet in. "Haha, ik heb niet met Cristiano Ronaldo gepraat over Heerenveen. Wel met Zinedine Zidane. Hij wenste mij succes", zegt de Noor in gesprek met Voetbal International.