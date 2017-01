Hongaars talent verkiest Ajax boven Chelsea

Szabolcs was afgelopen zomer al in beeld bij Ajax, maar tot een overgang kwam het destijds niet. Dat had deels te maken met het feit dat ook Chelsea geïnteresseerd was in de middenvelder. De Hongaar liep zelfs stage bij de Engelse grootmacht.



De international van Hongarije onder 17 is het derde buitenlandse talent dat dit seizoen de jeugdopleiding van Ajax versterkt. Eerder trokken de Amsterdammers al Oliver Horvath, landgenoot van Szabolcs, en de Roemeen Ricardo Farcas aan.