Aanbiedingen voor Memphis tot zover niet hoog genoeg

Memphis bevindt zich met ploeggenoot Morgen Schneiderlin in een uitzichtloze situatie op Old Trafford en beide spelers hopen deze winter op een transfer. "Ik sta toe dat ze vertrekken als het juiste bod komt. Tot dat moment niet", zegt Mourinho erover tegenover de Daily Mirror.



"Is dit een goede situatie? Nee", denkt de coach. "Ik zie ze op dit moment namelijk niet als opties." Het laatste optreden van Memphis in het shirt van Manchester United dateert van 13 november. Toen mocht de buitenspeler invallen tegen Feyenoord.