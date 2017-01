Kazim doet boekje open over vertrek bij Feyenoord

Kazim-Richards reageert in gesprek met Four Four Two op het voorval. "Deze man bleef maar dingen schrijven die niks met voetbal te maken hadden. Het was niet mijn schuld dat ik niet speelde, de coach koos gewoon voor Michiel Kramer. Wij waren cool, very cool met elkaar. Maar toch bleef hij proberen om problemen tussen ons te maken."



"Ik zag in de kranten berichten die niet waar waren. Dat werd moeilijk. Mijn vrouw liep met mijn zoon op een gegeven over straat en een man kwam naar haar toe. Hij zei: 'zeg je k*****man dat hij op moet pleuren'. Het was verschrikkelijk", aldus Kazim.



"Toen heb ik tegen die journalist gezegd: 'Als je een probleem hebt, laten we erover praten'", vervolgt de spits van Corinthians. "Natuurlijk zei ik het iets directer, dus begon hij te huilen dat ik hem had bedreigd. Ik heb dat niet gedaan, maar het was voor Feyenoord makkelijk om er een probleem van te maken. Ik verdiende veel geld en speelde niet veel, dus zakelijk gezien was het een makkelijke beslissing om me weg te werken."