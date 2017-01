'De Vrij kost geïnteresseerde topclubs zestig miljoen euro'

Lazio wil met de hoge vraagprijs voorkomen dat De Vrij in de winter uit de Italiaanse hoofdstad vertrekt. De verdediger is een belangrijke pion in het elftal van Simone Inzaghi en zou in de belangstelling staan van Chelsea en Manchester United.



De dertigvoudig international verruilde in de zomer van 2014 Feyenoord voor Lazio en paste zich razendsnel aan bij zijn nieuwe club. Dit seizoen kwam hij door blessureleed maar tot twaalf wedstrijden voor de club.