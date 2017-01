De Jong deze week terug bij PSV

Siem de Jong is deze week weer te bewonderen op het trainingsveld van PSV. De middenvelder is hersteld van zijn liesblessure, die hij eind vorig kalenderjaar opliep tegen Ajax.

De Jong kon nog geen wedstrijden spelen voor PSV toen de club op trainingsstage was in het Spaanse Jerez de la Frontera. Verwacht wordt dat de voetballer komend weekend wel minuten kan maken tegen Excelsior.



Luciano Narsingh en Jürgen Locadia komen voorlopig nog niet in actie. Ze herstellen van een blessure aan respectievelijk hun lies en knie. Ze deden dinsdag dan ook niet mee met PSV.