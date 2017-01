Iniesta zegt sorry, Ronaldo vindt het wel grappig

De Spaanse topclub kon het volgens de Catalaanse club niet opbrengen om naar Zurich te reizen. De reden was dat FC Barcelona zich liever wilde focussen op de komende wedstrijd tegen Athletic Bilbao, van woensdag.



Cristiano Ronaldo stak de draak met de afwezigheid van de Spanjaarden. "Sorry voor de afwezigheid van de mensen uit Barcelona. Zij konden hier niet zijn, maar dat is begrijpelijk", grapte hij.