Van Schaik zwaait af als algemeen directeur FC Utrecht

Wilco van Schaik neemt aan het einde van het seizoen afscheid van FC Utrecht. De algemeen directeur vertrekt na zes jaar bij de Domstedelingen . Hij had in 2011 Jan Willem van Dop opgevolgd.

"We hebben grote stappen gemaakt en veel bereikt, waar ik mede verantwoordelijk voor ben", zegt Van Schaik op de clubsite van FC Utrecht. "Maar andere doelen zijn nog niet bereikt, ook daar lag een verantwoordelijkheid van mij. Dat heb ik geëvalueerd voor mezelf en dat heeft tot deze conclusie geleid.”



“Een betaald voetbalorganisatie leiden kent vele leuke kanten, maar er zitten ook minder leuke kanten aan. Nog weer zo’n periode die zoveel energie, passie en bevlogenheid vraagt en die zoveel van je eist, nee, dan is het beter om dat nu aan anderen over te laten en een frisse wind de ruimte te geven. Er komen voor de club weer nieuwe uitdagingen aan dat vraagt om ander leiderschap.”