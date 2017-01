Sagna moet boeten na social media-rel

De FA wil Bacary Sagna schorsen vanwege zijn negatieve bericht op social media over scheidsrechter Lee Mason. De verdediger van Manchester City was niet blij met de arbiter, die het duel van de ploeg met Burnley floot.

Fernandinho kreeg vorige week maandag al in de eerste helft de rode kaart. Manchester City won wel, maar Sagna was niet blij. 'Tien tegen twaalf, maar toch gevochten en gewonnen als een team', schreef hij.



De FA geeft de Fransman tot vrijdag om te reageren, maar wil hem in principe schorsen. "Sagna trekt de integriteit van de scheidsrechter in twijfel en impliceert partijdigheid'', is de lezing van de Engelse voetbalbond.