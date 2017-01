Van Basten ziet heil in WK met meer landen

"Ik had in eerste instantie mijn twijfels", schrijft de voormalige stervoetballer van onder meer Ajax en Oranje over het voorstel van voorzitter Gianni Infantino om vanaf 2026 het deelnemersveld uit te breiden. "Maar een WK met meer landen zal een nog groter feest worden en nog meer landen kunnen zich richten op de top."



Het WK heeft nu 32 deelnemers. "We weten dat we de spelers moeten beschermen, maar er is geen extra belasting. Het WK blijft 32 dagen duren en dus moeten de clubs de spelers voor dezelfde periode afstaan."