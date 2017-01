ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Stefan de Vrij

De transfermarkt in Europa is weer geopend. Voetbal Centraal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfergesprek van de Dag.

Aflevering 10: Stefan de Vrij



Wat te doen met zestig miljoen? Misschien Stefan de Vrij kopen van Lazio Roma. Zo veel geld moeten geïnteresseerde clubs tenminste minstens voor hem neertellen, zo weet het Italiaanse Mediaset.



Ja, het is veel geld. Grote vraag is of clubs dat bedrag overhebben voor de Nederlandse verdediger. Naar verluidt staan Chelsea en Manchester United te popelen om de voetballer over te nemen van de Italianen.



De kans dat één van beide Engelse ploegen hem kan verleiden de overstap te maken, lijkt nihil. Door de transfersom zo hoog op te stellen, geeft Lazio Roma een signaal af dat ze haar sterkhouder niet graag kwijt wil raken.



Stelling: De Vrij moet tóch voor Engeland kiezen