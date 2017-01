Cocu geeft voorlopig veto over verhuur Jordy de Wijs

Trainer Phillip Cocu wil eerst duidelijkheid hebben over zijn definitieve selectie voor de periode na de winterstop. Bovendien wil hij weten welke mogelijkheden er aan het einde van januari overblijven, meldt AD Sportwereld. Als linksback Simon Poulsen zou vertrekken, wordt de spoeling dun bij schorsingen en blessures.



Excelsior wil De Wijs zoals inmiddels bekend graag huren, maar moet mogelijk nog een tijdje wachten. De Rotterdammers zoeken immers een achtervang voor de Braziliaan Arghus, die nog een tijd buitenspel staat. "Ik vind wel dat Jordy eraan toe is om meer minuten in de eredivisie te spelen en sta dus niet per se negatief tegenover een verhuurperiode", vertelt Cocu.



Samenstelling



"Het belang van PSV eist uiteraard ook dat we goed naar de samenstelling van onze selectie kijken." De Wijs speelde dit seizoen slechts een helft in het eerste elftal van de Eindhovenaren in de Champions League. Dat deed hij na rust op bezoek bij Atlético Madrid. In de Eredivisie kwam hij dit seizoen nog niet in actie.