'Bournemouth wil Terry huren als vervanger Aké'

Volgens Daily Mail heeft AFC Bournemouth een bod gedaan op centrale verdediger. Dat is juist de club waar Aké tot afgelopen week op huurbasis voor actief was. Onze landgenoot werd zondag teruggeroepen door Chelsea, terwijl hij aanvankelijk het volledige seizoen zou afmaken bij de roodzwarten.



Die heeft nu haar pijlen op Terry gericht. De 36-jarige voormalige centrale verdediger zou eveneens op uitleenbasis naar de ploeg van manager Eddie Howe moeten komen. Terry, die over een aflopend contract beschikt bij Chelsea, zou naar verluidt ook naar de Major League Soccer in de Verenigde Staten kunnen overstappen.



Een Chinees avontuur, waar hij 14 miljoen euro netto in tien maanden kon gaan verdienen, heeft hij reeds afgezegd. Terry speelde dit seizoen pas negen wedstrijden, verdeeld over alle competities. Afgelopen zaterdag werd hij in de FA Cup nog uit het duel gestuurd in de thuiswedstrijd tegen Peterborough United (3-1).