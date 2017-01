Ajax had nu geen interesse in Galatico Ødegaard

Ajax was op de hoogte gebracht dat Real Madrid haar youngstar wilde deze winter wilde verhuren, meldt De Telegraaf. Maar de hoofdstedelingen gingen niet op de optie in. De club zou voldoende middenvelders in haar selectie hebben en uitbreiding in die linie was niet noodzakelijk. Bijzonder, omdat Ajax twee jaar geleden nog alle moeite deed om de Noorse international te halen.



Het toenmalige hoofd opleidingen Wim Jonk bracht in november 2014 zelfs een bezoek aan de ouders van het supertalent van toen nog Strømsgodset. Die koos echter voor Real Madrid. De Koninklijke wil haar grote talent nu elders laten rijpen. sc Heerenveen mag hem nu anderhalf jaar opstellen.



"Buiten het veld is hij niet echt een Galactico, maar hij is wel een speler die link wordt als het niet gaat zoals hij wil", gaf trainer Jurgen Streppel van sc Heerenveen al aan. "Dat is mooi. Hij moet weer gaan stralen en daar hebben wij een plan voor. Al zal ook hij tijd nodig hebben."