PSV ziet Narsingh definitief afhaken voor seizoenshervatting

Hoewel diens kuitblessure, opgelopen tijdens het trainingskamp in het Spaanse Jerez de la Frontera niet heel ernstig is, komt de strijd met de Rotterdamse formatie te vroeg. "De situatie van Luciano wordt per dag bekeken. Hij wordt behandeld door de fysiotherapeuten", vertelt trainer Phillip Cocu tegenover De Telegraaf.



Daarnaast is ook de wens van Narsingh bekend om deze maand een transfer te maken. Swansea City toonde reeds interesse, maar heeft de vleugelspits momenteel niet als hoofdprioriteit op een lijstje staan. Mocht Narsingh vertrekken, schuift Luiz Beto da Silva een plekje door in de hiërarchie.



Meetrainen



De Peruviaanse aanvaller ging al met zijn land naar de Copa América, maar maakte nog niet zijn opwachting in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Op het trainingskamp van PSV in Zuid-Spanje mocht hij samen met ploeggenoten Pablo Rosario en Damian van Bruggen de laatste dagen meedraaien bij het eerste. Het drietal trainde dinsdag opnieuw met het team van Cocu mee.



"Hij kan heel goed voetballen, maar er komt wel meer bij kijken", meldt Cocu tegenover de wakkere ochtendkrant. "Er zijn andere aspecten van het spel, waar hij ook hard aan moet werken. Jonge spelers moeten het zelf afdwingen dat ze een kans krijgen bij het eerste. Die kansen komen niet zomaar."