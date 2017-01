Voor Steijn voelt ADO Den Haag nu als een gepasseerd station

"Ik was klaar om terug te keren, had goede gesprekken gevoerd met beleidsbepalers en zat met commissaris Martin Jol op dezelfde lijn als waar de club naar toe moest", vertelt de oefenmeester tegenover De Telegraaf. "Tevens was er met Jol eindelijk iemand bij ADO met voetbalkennis."



"Iemand bij wie ik de steun voelde, die ik in mijn eerste periode miste. Op het laatst koos ADO op voorspraak van Advocaat voor Zeljko Petrovic." Daardoor bleef Steijn in dienst van VVV-Venlo, waarmee hij de Tweede Periodetitel won en aan kop gaat in de Jupiler League. Desondanks blijft de naam Steijn vallen in en rond het Kyocera Stadion.



Gepasseerd station



Ze zwollen zelfs in het najaar aan toen ADO Den Haag ook in een sportief was beland en de grond onder de voeten van Petrovic heet werd. "Ik heb me altijd afzijdig gehouden. ADO Den Haag is voorlopig een gepasseerd station. Als ik zie hoeveel vrijheid van handelen ik krijg bij VVV, dan ben ik hier prima op mijn plaats."



Het contract van Steijn in Noord-Limburg loopt nog tot medio 2018. Nu is hij bezig aan zijn derde seizoen bij de geelhemden. Bij ADO Den Haag was hij eerder speler, jeugdtrainer, assistent en van 2011 tot zijn ontslag in februari 2014 hoofdtrainer.