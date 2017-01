Video: Zidane junior voert briljante lambretta uit

De jongste zoon van Zinedine Zidane speelt voor de Cadete B van Real Madrid, de club waar pa Zidane als hoofdtrainer fungeert. In de wedstrjd tegen Odelet Toletum A haalde de vleugelspits een waar kunststukje uit.



Met een ware trick, genaamd de lambretta, passeerde hij zijn tegenstander. Hij wipte het leder met zijn hak in de lucht briljant voorbij de kansloze rechtsback. Daarna scoorde hij. Zidane junior won het duel met liefst 8-0.



Ook de twee andere zonen van Zinedine, Enzo en Luca, komen uit voor Real Madrid (Castilla). Enzo debuteerde al in de Copa del Rey voor de hoofdmacht. Luca is keeper in de Onder 19.