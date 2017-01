'Olympique Lyon meest concreet voor Depay'

Waar vervolgt Memphis Depay zijn toekomst? De vraag is nog steeds niet beantwoord. Nu zou Olympique Lyon als belangrijkste kandidaat in de markt zijn.

Dat meldt RMC Sports. Het is niet de eerste keer dat de Franse topclub, volgende maand de tegenstander van AZ in de zestiende finales van de Europa League, opduikt als geïnteresseerde club. Nu zou de belangstelling echter zeer concreet zijn.



Manchester United zou minimaal 17 miljoen euro willen vangen voor onze landgenoot. Een verhuur heeft immers niet de voorkeur van manager José Mourinho, die hem dit seizoen nauwelijks opstelt. Depay wordt ook al langer in verband gebracht met Everton.