'Koeman verwelkomt deze week Schneiderlin'

Volgens Sky Sports zouden de twee clubs een akkoord hebben bereikt over de transfer van Morgan Schneiderlin. Everton betaalt een bedrag van 25 miljoen euro voor de Franse middenvelder, die in Manchester niet voorkomt in de plannen van manager José Mourinho.



Koeman en Schneiderlin werkten eerder succesvol samen bij Southampton. De 27-jarige controleur wordt naar verwachting deze week nog medisch gekeurd.