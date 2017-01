'Maaskant: "Eredivisieclubs kunnen ontslagvergoeding niet meer betalen"

De vraag rijst op. Is dat toeval? Of hebben de clubs in de Eredivisie meer vertrouwen en coulantie met hun trainers? "Ik ben bang dat het toeval is", reageert werkloos trainer Robert Maaskant tegenover Voetbal International. "Uiteindelijk heeft het meer met financiën dan met doordacht beleid te maken."



"Clubs zijn niet meer in staat zomaar een ontslagvergoeding op tafel te gooien. Het voordeel is dat clubs daardoor rustiger omgaan met de waan van de dag." Volgens Maaskant, tegenwoordig analist voor FOX Sports is dat een goede zaak. "Uit alle onderzoeken blijkt dat het ontslaan van trainers amper effect heeft."



"Het geld van zo'n afkoopsom kan beter besteed worden aan versterking van de selectie. Voor de werkzame trainers is dit dus een zeer goede ontwikkeling." Waar in de Eredivisie alle achttien trainers nog stevig aan het roer staan, daar vielen in de Jupiler League wel al enkele bijltjes. Vier om precies te zijn.



Rob Maas werd als eerste ontslagen als trainer van SC Cambuur. De andere degradant, De Graafschap, zette vorige maand Jan Vreman af als hoofdtrainer. En na de eerste seizoenshelft grepen zowel Fortuna Sittard als NAC Breda in. Ben van Dael en Marinus Dijkhuizen kunnen op zoek naar een nieuwe baan.