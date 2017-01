'PEC Zwolle wil Bouy en Israelsson aantrekken'

Ouasim Bouy en Erik Israelsson zijn nadrukkelijk in beeld, meldt FOX Sports. Eerstgenoemde zou opnieuw gehuurd kunnen worden van Juventus. Afgelopen seizoen was de 23-jarige middenvelder al op uitleenbasis in de Overijsselse hoofdstad actief. Deze zomer stalde Juventus hem bij Palermo.



Maar op Sicilië zijn de speelminuten van Bouy schaars. PEC Zwolle is een serieuze optie. Israelsson bracht dinsdag met zaakwaarnemer Chiel Dekker een bezoek aan Zwolle om een indruk te krijgen van zijn potentiële nieuwe werkgever.



De 27-jarige middenvelder scoorde afgelopen seizoen tien keer in de Zweedse competitie en heeft nog een contract tot eind 2018 bij Hammarby IF. Naast het genoemde tweetal hoopt PEC zich ook nog in de voorste linie te versterken.