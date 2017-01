Vriendin Van der Wiel mist de zon nu al

Een dagje strand vormde een mooie bonus. De Belgische schone liet zich keurig vastleggen op de gevoelige plaat en postte het kiekje op haar Instagram-account. De tekst "Oh dear sun, i miss you so much already" wijst erop dat ze met haar Gregory alweer terug is gekeerd in Istanboel.



Daar staat Van der Wiel onder contract bij Fenerbahçe SK. Net voor de Kerst werd hij door trainer Dick Advocaat vanwege disciplinaire redenen uit de selectie gezet. Een nieuw avontuur lonkt. Bertram heeft zeer duidelijk een voorkeur in welk land...





