'ADO-verdediger Kanon bijna rond met Angers'

Volgens l'Equipe verruilt de 22-jarige verdediger deze maand ADO Den Haag in voor Angers. Volgens de Franse sportkrant zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Kanon, wiens contract in de zomer afloopt, bereidt zich momenteel met Ivoorkust voor op de Afrika Cup, die koment weekend in Gabon van start gaat.



Kanon heeft al langer een voorkeur voor de Franse Ligue 1. In de zomer van 2015 ketste een overgang naar Lille OSC af vanwege vermeende hartproblemen. Die werden echter nooit aangetroffen. Angers bivakkeert momenteel op plek zestien in de Franse competitie.