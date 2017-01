Hongerige PSV'er Ramselaar wil nu nog méér

In augustus verruilde Bart Ramselaar FC Utrecht in voor PSV. Een halfjaar later is hij uitgegroeid tot een belangrijke kracht, Oranje-international en is hij nog steeds hongerig. "Nu ik de top meemaak, wil ik méér."

Het grootste verschil in zijn eerste vijf Eindhovense maanden noemt hij de druk. "Dat je alles moet winnen en dat ik kan omgaan met de druk die dat geeft", vertelt de middenvelder tegenover AD Sportwereld. "Die druk, dat is echt een groot verschil met een subtopper. Ik had dat op zich wel verwacht, maar je moet het ervaren."



"De teleurstelling is nu groter als het niet lukt in een wedstrijd. Dat voel je bij je medespelers, bij het publiek." Ramselaar was vooraf benieuwd of hij direct zou kunnen aanpikken bij het niveau van de trainingen. "Dat verschil vind ik niet groot in vergelijking met FC Utrecht. Het niveau van de spelers ligt bij PSV natuurlijk hoger, maar de intensiteit van de trainingen, die verschilt nauwelijks met hoe Erik ten Hag werkt bij Utrecht."



Hoogtepunten



"Dat is een compliment voor hem en het is misschien ook de reden dat ik zonder blessures door mijn eerste halfjaar bij PSV ben gekomen. Je ziet toch vaak dat spelers, die nieuw zijn bij een topclub, in het begin iets oplopen en dan een tijd aanhikken tegen een achterstand. Ik heb meteen veel wedstrijden kunnen spelen. Debuteren voor PSV, debuteren voor Oranje, de eerste keer een poulefase van de Champions League meemaken. Allemaal hoogtepunten in amper een half jaar. En nu ik de top meemaak, wil ik méér. Dat lijkt me logisch."