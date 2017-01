Het ballenmeisje: Danielle Favatto

De Braziliaanse schone is 19 jaar en kreeg er afgelopen jaar bijna 100.000 nieuwe volgers bij op Instagram. Niet geheel verrassend, als haar pagina wordt bezocht. De ene foto in bikini wordt in razendsnel tempo opgevolgd door de andere foto in zonnebaadoutfit. Ook op andere foto's poseert ze over het algemeen schaarsgekleed.



Op Instagram debuteerde ze in september 2013. Iets later maakte ze ook de stap naar Twitter, waar ze nu 8.668 volgers heeft. In het begin uiteraard vanwege haar afkomst. Favatto is één van de zes kinderen van Romário, de legendarische Braziliaanse voetbalheld. Ze werd op 12 augustus 1997 geboren in Rio de Janeiro en vormt een product van zijn tweede huwelijk met Danielle Favatto.



Hun dochter kreeg dezelfde naam als moeder. Inmiddels is Romário alweer enkele stappen verder in zijn liefdesleven. Zo ging hij vorig jaar nog met de dertig jaar jongere Dixie Pratt. Een relatie die overigens ook alweer is gestrand. Naast Danielle heeft Romário nog twee zoons, Romarinho en Raphael, en drie dochters, Ivy, Isabellinha, en Moniquinha.



Op social media poseert Daniella regelmatig met haar vader. Over die trotsheid bestaat geen enkele twijfel. In ons land kennen we Romário natuurlijk van zijn periode bij PSV. Na de Olympische Spelen van Seoul in 1988 werd de pijlsnelle en technische spits door de Eindhovenaren overgenomen van CR Vasco da Gama. Hij werd er drie keer kampioen en won twee maal de KNVB beker.



Vijf jaar later werd hij opgepikt door FC Barcelona. Begin 1995 keerde Romário na een conflict met trainer Johan Cruijff terug naar Brazilië om bij CR Flamengo te gaan spelen. Begin 1997 was hij echter opnieuw in de Primera División te bewonderen, ditmaal bij Valencia CF. Zijn tweede Spaanse periode was echter geen succes en binnen een jaar verliet Romário de club alweer.



Op drie (erg) korte uitstapjes in Qatar, de Verenigde Staten en Brazilië na bleef hij daarna actief in Brazilië. Hij ging net zo lang door totdat hij de magische grens van duizend doelpunten had overschreden. Dat lukte op 20 mei 2007 toen hij tegen Sport Recife een strafschop verzilverde. Hij werd bedolven onder teamgenoten en journalisten, waardoor de wedstrijd zestien minuten stil lag.



Al kleven er tot op de dag van vandaag diverse vraagtekens aan het record. De verwijten van extra oefenwedstrijden tegen strandvoetballers, niet-gescoorde doelpunten en betalingen aan ploeggenoten zijn er in overvloed. Het zal Daniella weinig uitmaken. Voor haar is hij haar held.