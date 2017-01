Ajax-revelatie De Ligt is niet zo van de goede voornemens

Na vervroegd te zijn doorgeschoven naar de senioren, heeft de jeugdinternational inmiddels een vaste plek in de A-selectie. Over komend jaar vindt hij het lastig een voorspelling te geven. "Het is op voorhand altijd lastig in te schatten hoe een jaar zich gaat ontwikkelen, maar als ik de lijn van 2016 kan doortrekken, zou dat heel mooi zijn", vertelt De Ligt op de website van Ajax.



"Ik laat het in ieder geval rustig op me afkomen. Het is heel moeilijk om te zeggen: 'ik wil er dan én dan staan'. Er zijn immers zoveel factoren die dat proces kunnen verstoren. Bovendien heb ik natuurlijk heel goede verdedigers als concurrenten. Om je dan zomaar even in de kijker te spelen is makkelijker gezegd dan gedaan."





"Ik moet gewoon zo goed mogelijk spelen en er staan als ik de kans krijg. Ook bij Jong Ajax kan ik mezelf laten zien. Ik beschouw dat als een extra kans." De Ligt hoopt dan ook dat 2017 in navolging van 2016 opnieuw een mooi jaar gaat worden. "Goede voornemens heb ik niet. Nee, ik ben niet iemand die van de één op de andere dag dingen anders gaat doen of wil gaan doen.""Ik wil gewoon goed presteren en mezelf blijven ontwikkelen. Dan komt de beloning uiteindelijk vanzelf." Zaterdag speelde De Ligt een helft mee met het B-team dat met 1-3 onderuit ging tegen sbv Excelsior. "Dat was op voorhand al het plan. Vervolgens zou ik eigenlijk tegen Leipzig op de bank zitten.""Ik kreeg alleen tegen Excelsior wat last van mijn hamstring. Om niet het risico te lopen dat het zou verergeren, besloten we even rust te nemen. Achteraf gezien is het een goede beslissing geweest. Ik voel gelukkig helemaal niets meer. Wat de komende tijd gaat brengen is nog onduidelijk. Het eerste hervat dit weekend de competitie, evenals Jong Ajax. Begin februari speelt 019 ook nog Europees tegen Juventus. Intern zal worden besloten welke wedstrijden ik ga spelen. Voor mij is dat nog even afwachten."