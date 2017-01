''Voor Caner is het belangrijk om wekelijks te spelen en zich verder te kunnen ontwikkelen. Het is mooi dat hij daar bij Şanlıurfaspor de kans voor krijgt", vertelt technisch manager Gerry Hamstra op de officiële kanalen van de Friese club. "We wensen Caner heel veel succes in Turkije."



De achterhoedespeler, die ook op het middenveld uit de voeten kan, kwam in de zomer van 2015 over van De Graafschap. Hij debuteerde op 11 augustus 2015 voor Heerenveen tegen zijn oude ploeg uit Doetinchem. Cavlan heeft in het Abe Lenstra Stadion nog een contract tot medio 2018.