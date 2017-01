Voor deze Mexicaan moet Ajax twaalf miljoen betalen

Paspoort:

Naam: Hirving Rodrigo Lozano Bahena

Nationaliteit: Mexicaanse

Geboortedatum: 30 juli 1995

Lengte: 1,75 meter

Gewicht: 70 kilogram

Positie: aanvaller



Manchester United haakte al eens af vanwege de hoge vraagprijs, en ook PSV beet zich stuk op de financiële eisen van zijn Mexicaanse werkgever: Pachuca. Twaalf miljoen euro is vijf miljoen euro meer dan Ajax in gedachten heeft, zo meldde de Mexicaanse journalist Daniel Gironès onlangs via Twitter. Ongeveer een Nemanja Gudelj tussen vraag en aanbod dus.



Maar voor die twaalf miljoen krijgt Ajax een van de meest begeerde talenten van Mexico. Een tienvoudig international, sterkhouder van Clausura-winnaar Pachuca en winnaar van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Rio.



Waar De Telegraaf eerder beweerde dat een transfer naar Ajax vanwege de financiën niet langer een optie is, tapte Lozano woensdag uit een heel ander vaatje. Volgens hem zijn de onderhandelingen in volle gang. Hij verwacht op korte termijn naar Europa te vertrekken.



Mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen, dan heeft Anwar El Ghazi er een serieuze concurrent bij. Lozano opereert voornamelijk vanaf de rechterflank, staat bekend om zijn energieke spel, en weet regelmatig het net te vinden. Sinds zijn debuut heeft hij wat productiviteit betreft een snel stijgende lijn te pakken.



Statistieken

Seizoen Club Wedstrijden Doelpunten 2013/14 Pachuca 16 2 2014/15 Pachuca 35 7 2015/16 Pachuca 40 12 2016/17 Pachuca 16 10



Hij is watervlug, technisch begaafd en comfortabel om zowel binnendoor als buitenom zijn tegenstander te passeren. Met koppen is hij minder bedreven. Maar goed, hij kost dan ook 'maar' twaalf miljoen.