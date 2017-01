Jozefzoon hoopt op nieuwe club: “Maar geen concrete interesse”

“Florian heeft aangegeven dat hij graag weer wilt voetballen en dat kan niet bij PSV”, zegt Winnie Haatrecht, zaakwaarnemer van de speler, tegenover ELF Voetbal. “Het is aan ons de taak om voor hem iets te vinden, maar op dit moment is er geen concrete interesse. Natuurlijk, er zijn altijd opties voor Florian maar het moet ook passen binnen zijn wenspunten.”



“Hij wil graag op een bepaald niveau spelen en ook het financiële plaatje moet kloppen. Ook is er nog het bedrag wat PSV wil ontvangen”, vervolgt hij. “De club verlangt een bepaald bedrag voor hem en voor sommige clubs kunnen dat niet betalen. Dan houdt het al snel op. Op dit moment hebben er geen clubs zich bij mij gemeld waar ik Florian over zou moeten bellen om te overleggen. Het is zonde voor hem en ik hoop we voor het einde van de maand iets voor hem kunnen vinden. Hij wil gewoon graag weer spelen.”