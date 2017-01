Luiz 'Beto' da Silva, de beoogde opvolger van Narsingh bij PSV

Luiz 'Beto' da Silva presteert goed bij Jong PSV en dwong met die prestaties in de Jupiler League een stoeltje af in het vliegtuig naar Jerez de la Frontera, waar PSV de zon opzocht in de voorbereiding op de seizoenshervatting. Onder die Spaanse zon zag Cocu de talentvolle Peruviaan van dichtbij aan het werk en hij is onder de indruk.



Zozeer onder de indruk dat Marcel Brands duidelijk heeft aangegeven niet te willen meewerken aan een al dan niet tijdelijk vertrek van Beto. De aanvaller krijgt de tijd. "Het is niet ongebruikelijk dat jonge spelers even de tijd nodig hebben om aan te haken", zegt de technisch manager in het Eindhovens Dagblad.



Daarmee stelt Brands naar verluidt Sporting Cristal teleur. Bij die club uit Peru speelde Beto al drie seizoenen op het hoogste niveau, voordat hij een jaar geleden naar Nederland verhuisde. Sindsdien maakte hij zijn minuten in de Jupiler League: 27 wedstrijden, vier doelpunten. Officiële minuten in de Eindhovense hoofdmacht zaten er nog niet in.



En dat is opvallend, want de bondscoach van Peru is al wél overtuigd. De twintigjarige Beto heeft inmiddels vijf A-interlands achter zijn naam staan, waarin hij ook al een keer scoorde. Een veelbelovende international dus, gratis en voor niets.