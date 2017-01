Bosz en Ajax werkten aan zwakke plek: "Het knaagde aan ons"

Het steekt de 53-jarige trainer dat Ajax meerdere doelpunten uit spelhervattingen moest incasseren. Op trainingskamp in Portugal gingen Bosz en zijn staf ermee aan de slag. "Als je als trainer nieuw bent, moet en kan je niet alles in het begin aanpakken en anders gaan doen”, zegt hij tegenover Voetbal International.



“Wat goed was, moest bovendien goed blijven. Zo liepen de spelhervattingen vorig seizoen prima, het aantal tegendoelpunten was minimaal, waardoor ik ook geen aanleiding zag om daar als eerste mee aan de slag te gaan. Toch knaagde het aan ons als staf dat we het niet goed onder controle kregen."



Door duidelijke afspraken te maken en vanuit verschillende uitgangsposities te oefenen heeft Ajax in Portugal stappen gemaakt, meent Bosz.