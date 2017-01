Robben maakt diepe indruk op Ramselaar: "Niet normaal!"

Laatstgenoemde liet zich al eerder ontvallen dat hij onder de indruk is van de ontwikkeling die Ramselaar de voorbije jaren heeft doorgemaakt. Van FC Utrecht naar PSV en via PSV naar het Nederlands elftal. In november maakte hij tegen België als invaller zijn debuut, om vier dagen later tegen Luxemburg in de basis te beginnen.



"In die week van België en Luxemburg heb ik veel met hen gepraat", vertelt Ramselaar in het Algemeen Dagblad over zijn kennismaking met Sneijder en Robben. "Het viel me op hoe zij daarvoor open staan. En als je met Robben traint, komt de wereldtop binnen. Zelfs een warming-up gaat bij hem met een drive, een beleving, niet normaal! Daar prikkelt hij iedereen mee in de selectie."