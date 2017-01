'FC Porto haalt Bakkali en doet PSV een plezier'

Zakaria Bakkali houdt het voor gezien bij Valencia. Dat is althans de verwachting van de Portugese sportkrant O Jogo.

FC Porto zou op het punt staan om de komst van de twintigjarige Belg af te ronden. Goed nieuws voor PSV, dat als gevolg van Bakkali's jaren in Eindhoven aanspraak maakt op een opleidingsvergoeding. Over de hoogte van de transfersom is nog niets bekend.