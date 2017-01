'PSG-aanvaller Ongenda kan naar Nederland'

Patrick Kluivert, directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain, kan een belletje verwachten vanuit Nederland. Enkele Nederlandse clubs hebben interesse in Hervin Ongenda. Dit schrijft Le Parisien. De aanvaller stond in het verleden als een groot talent maar komt nauwelijks aan de bak waardoor zijn rol bij de Franse topclub lijkt uitgespeeld.

Het is niet bekend welke Nederlandse clubs de 21-jarige aanvaller graag zouden willen overnemen, maar Club Brugge zou ook interesse hebben. De Belgen namen al contact met de speler op, die komende zomer transfervrij is. Ongenda speelt voornamelijk als linksbuiten, maar kan ook als spits of rechtsbuiten uit de voeten.