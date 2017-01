Van Geel: "Er is geen interesse in onze spelers"

“Er is geen interesse in spelers van ons”, zegt hij tegenover RTV Rijnmond. “Dat willen we ook graag zo houden. We hebben de boodschap afgegeven dat we iedereen willen behouden en met deze groep om de prijzen te gaan spelen. We hebben een brede groep nodig, want later in het seizoen komen er blessures en schorsingen.”



“Wij zijn titelkandidaat nummer één”, vervolgt hij. “We staan niet voor niets vijf punten voor. Deze groep en staf zijn daarmee bezig en ik heb vertrouwen dat wij voor het hoogste gaan, net zoals in het bekertoernooi.”