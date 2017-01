ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Anwar El Ghazi

Aflevering 8: Anwar El Ghazi



De Italiaanse kranten lijken er geen genoeg van te krijgen: Anwar El Ghazi. De buitenspeler van Ajax wordt al weken gelinkt aan verschillende club uit Italië. Lazio, AC Milan en AS Roma zouden concrete interesse in hem hebben, zo schreef Corriere dello Sport woensdag.



Sinds zijn debuut voor Ajax in 2014 miste Anwar El Ghazi bijna geen wedstrijd van de Amsterdammers. De duels waarin hij negentig minuten op de reservebank zat, waren op twee handen te tellen en hij speelde zelfs voor het Nederlands elftal. Dit seizoen is het anders en moet hij Chelsea-huurling Bertrand Traoré voor zich dulden als rechtsbuiten van Ajax.



Enkele Italiaanse clubs zouden de buitenspeler, die in oktober nog uit zijn fel schoot tegen trainer Peter Bosz over zijn reserverol, dus uit zijn lijden willen verlossen. Het is echter de vraag of Italië een goede stap voor hem is. Ricardo Kishna maakte in 2015 de overstap van Ajax naar SS Lazio. Die transfer pakte niet goed uit en Hagenaar komt nauwelijks aan de bak in Rome.



Stelling: Anwar El Ghazi doet er goed aan om bij Ajax te blijven