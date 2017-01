Versterkt FC Utrecht kan Sparta in problemen brengen

Voor Sparta kon de winterstop niet snel genoeg komen. De formatie begon het seizoen prima en bekleedde heel lang een plek in het linkerrijtje van de Eredivisie, maar sinds de temperaturen wat gedaald zijn, hebben de Rotterdammers het zeer lastig resultaten te boeken. De laatste drie wedstrijden voor de winterstop (tegen Feyenoord, Vitesse en ADO) gingen allemaal verloren en daardoor is Sparta gezakt naar de dertiende plaats. In 2017 begint echter iedereen op nul en moet Alex Pastoor zijn formatie weer op de rails zien te krijgen. Over de onder de Spaanse zon gespeelde oefenwedstrijden vallen weinig zinnigs te zeggen: van NEC werd 3-1 gewonnen, maar het Onder 23-team van Mönchengladbach bleek met 1-0 te sterk.



FC Utrecht bleef in de winter in eigen land en moest die keuze bekopen met het missen van wedstrijdritme: de ingeplande oefenwedstrijd tegen VVV werd afgelast door slechte weersomstandigheden. Wout Brama en Zakaria Labyad hebben daarom nog geen minuten voor de Domstedelingen kunnen maken. Het duo werd deze winter transfervrij overgenomen van respectievelijk PEC Zwolle en Sporting Lissabon en moeten de formatie van Erik Ten Hag van een kwaliteitsimpuls voorzien. De club was voor de winterstop uitstekend in vorm en is langzaam opgerukt naar de zesde plaats op de ranglijst. Met Brama en Labyad wordt het interessant om te zien hoe sterk FC Utrecht nu is. Tegen Sparta gaan we een glimp van het antwoord op die vraag krijgen.



Zaterdag 14 januari; 20.45 uur:



Sparta-FC Utrecht



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Sparta Rotterdam won vaker een thuiswedstrijd van FC Utrecht in de Eredivisie dan van iedere andere tegenstander (W24, G5, V8).



- FC Utrecht won echter de laatste drie Eredivisieduels met Sparta (thuis & uit) en incasseerde in deze duels geen tegentreffer.



- Geen enkele ploeg stond dit seizoen in meer Eredivisiewedstrijden op achterstand dan Sparta (14 duels, net als Go Ahead Eagles).



- Sparta kreeg in de laatste elf Eredivisieduels telkens minstens één doelpunt tegen, de eerste wedstrijd van deze reeks was de uitwedstrijd bij FC Utrecht (2-0 verlies).



- Sparta veroverde in de zeven competitieduels met Ryan Sanusi als basisspeler tien punten (W3, G1, V3), terwijl de tien wedstrijden zonder de middenvelder zeven punten opleverden (W1, G4, V5).



- FC Utrecht is bezig met de langste ongeslagen reeks sinds januari – maart 2011 (9 duels op rij); in 2002 bleef de club voor het laatst tien opeenvolgende Eredivisieduels zonder nederlaag.



- De Domstedelingen verloren slechts één van de laatste dertien uitduels in de Eredivisie (W5, G7): de 3-2 nederlaag tegen Ajax op 2 oktober 2016.



- FC Utrecht stond dit Eredivisieseizoen het vaakst buitenspel (43 keer), gevolgd door AZ (42) en Sparta (41).



- Sébastien Haller maakte vijf van de laatste dertien doelpunten van FC Utrecht in de competitie en bereidde er daarnaast twee voor.



- Zakaria Labyad speelde op 17 mei 2015 zijn laatste Eredivisiewedstrijd voor Vitesse tegen FC Utrecht en kwam daarin tot een doelpunt en een assist.



