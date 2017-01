Heracles - FC Groningen belooft close call te worden

Waar diverse ploegen in de winter de Zuid-Europese zon opzochten, bleef zowel Heracles Almelo als FC Groningen in eigen land. De thuisploeg ging op trainingskamp in het Gelderse Epe, terwijl de bezoekers zelfs helemaal niet op pad gingen. Wel werkte De Trots van het Noorden oefenwedstrijden tegen Almere City en Hoffenheim af. Heel succesvol kan de formatie van Ernest Faber daar niet op terugkijken. Tegen de Jupiler League-ploeg greep het elftal nog een moeizame zege, maar Hoffenheim bleek met 2-1 te sterk. Heracles, waar trainer John Stegeman zijn contract verlengd heeft tot 2018, won op zijn beurt een oefenwedstrijd met 2-0 tegen De Graafschap.



FC Groningen staat op de ranglijst één punt achter op Heracles Almelo en dat is niet heel opmerkelijk, want zowel in Almelo als in Groningen heeft men het na een slechte seizoensstart prima op de rails gekregen. Beide ploegen lijken gelijkwaardig en het is aannemelijk dat het komende zaterdag een close call wordt. Het eerdere treffen in de Euroborg is daar alleen maar het bewijs van: op 24 september werd het 0-0.



Zaterdag 14 januari; 19.45 uur:



Heracles-FC Groningen



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Heracles 35%, gelijkspel 30%, winst FC Groningen 35%



- Heracles Almelo won vijf van de voorgaande twaalf Eredivisiethuisduels met FC Groningen (G2, V5).



- Van de laatste tien Eredivisiewedstrijden tegen FC Groningen won Heracles er slechts één (G2, V7 – thuis & uit).



- Heracles is de enige Eredivisieploeg die meer dan de helft van het aantal competitietreffers maakte na de 60e minuut van een duel (11 van de 21).



- Heracles hield in de laatste twee Eredivisiethuisduels van 2016 de nul, terwijl het in de veertien thuisduels daarvoor slechts één keer het doel schoon wist te houden.



- Geen ploeg heeft meer spelers die iedere speelminuut van de eerste seizoenshelft in actie kwamen dan Heracles Almelo (3, net als N.E.C. - Joey Pelupessy, Justin Hoogma, Bram Castro).



- Samuel Armenteros maakte zes van de laatste negen Eredivisiedoelpunten van Heracles Almelo.



- Alleen Feyenoord (13) pakte in de laatste vijf speelronden meer punten dan FC Groningen (10, net als Ajax).



- FC Groningen pakte de helft van het totale aantal behaalde punten dit Eredivisieseizoen (10 van 20) in de laatste vijf duels.



- Alleen Feyenoord raakte in de eerste seizoenshelft vaker de paal of lat (10 keer) dan FC Groningen (9, net als sc Heerenveen).



- Mimoun Mahi was direct betrokken bij vier van de laatste vijf Eredivisiedoelpunten van FC Groningen (3 goals, 1 assist).



