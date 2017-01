Formatie vraagteken bij PSV tegen Excelsior

De eerste minuten van de wedstrijd tussen PSV en Excelsior gaan heel interessant worden. Speelt het in Eindhoven zo moeilijk scorende PSV tegen de ‘nummer 15’ van de Eredivisie het vertrouwde (en voorspelbare) 4-3-3 systeem? Of kiest Cocu voor de 4-4-2 waarmee hij afgelopen week tijdens het trainingskamp in Zuid-Spanje zo hopeloos onderuit ging tegen het – toegegeven – ijzersterke Borussia Dortmund (4-1). Met een nieuwe speelwijze en met het duo Luuk de Jong (5 goals dit seizoen) en Gáston Pereiro (6 goals) gezamenlijk in het centrum hoopt Cocu een manier te hebben gevonden, waarin er een einde komt aan de matige productie van PSV (de ploeg scoorde pas 25 keer), zonder dat de sterke verdediging van de landskampioen daaronder te leiden heeft. De Eindhovenaren kregen pas acht tegengoals.



Of een nieuwe speelwijze ook een einde maakt aan het merkwaardige ‘thuiscomplex’ van PSV is heel wat minder zeker. PSV verloor dit seizoen al negen punten in acht thuiswedstrijden en dat zijn er evenveel als in de 17 thuiswedstrijden van 2015/16. Uit is PSV daarentegen ijzersterk. PSV werd in het hele kalenderjaar 2016 als enige ploeg niet geklopt in een uitduel (13x winst en 4x gelijk) en is de derde ploeg die zo iets presteert na SC Enschede (in 1956) en Ajax (2x in 1992 en 1995).

PSV sloot het afgelopen jaar af met een 1-1 bij Ajax. Deze uitslag betekende niet alleen dat PSV in 2016 meer punten pakte dan welke andere Eredivisieploeg dan ook (80, twee meer dan Ajax), maar ook dat een prolongatie van de landstitel moeilijk, maar nog niet helemaal onmogelijk is. Koploper Feyenoord heeft halverwege het seizoen 42 punten, Ajax staat op 37 punten en PSV heeft er 34. De hoop op betere tijden heet echter Marco van Ginkel. De middenvelder, voor het tweede seizoen op rij gehuurd van Chelsea, was vorig seizoen heel belangrijk voor de regerend landskampioen. Hij scoorde acht keer en hielp de ploeg aan een winstpercentage van 85%.



Voor Excelsior is het treffen met PSV de tweede wedstrijd tegen een topploeg op rij. Op trainingskamp in Zuid-Spanje versloeg het elftal een zeer jeugdig Ajax met 3-1. Bij de Kralingers, dat het jaar 2016 goed heeft afgesloten met 6 punten uit 5 wedstrijden en alleen maar de wedstrijd bij Heerenveen (2-1 op 10 december) verloor, debuteerde doelman Warner Hahn. De 24-jarige keeper wordt voor een half jaar gehuurd van Feyenoord. En is weer volledig wedstrijdfit, nadat hij in januari 2016 een zware kruisbandblessure opliep tijdens een wedstrijd van Jong Feyenoord tegen Jong Cambuur.



PSV won 9 van de laatste 10 competitiewedstrijden tegen Excelsior. Maar die ene wedstrijd die niet gewonnen werd, was juist de meest recente ontmoeting in Eindhoven. Op 17 oktober 2015 werd het 1-1. Daarna volgden echter nog twee 1-3 zeges op Kralingen. Door die laatste zege (op 24 september) werd PSV de eerste ploeg die ooit 13 opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie wist te winnen.



Zaterdag 14 januari; 19.45 uur:



PSV-Excelsior



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- PSV verloor slechts één van de negentien voorgaande thuisduels met Excelsior in de Eredivisie (1-2 in oktober 1971 – W15, G3).



- De Eindhovenaren wonnen 79 procent van de competitiewedstrijden tegen Excelsior (thuis & uit), een hoger percentage dan tegen elke andere huidige Eredivisieploeg.



- PSV verloor al negen punten in zes thuiswedstrijden dit seizoen, evenveel als in de zeventien thuiswedstrijden van 2015/16.



- PSV maakte in de laatste vijf jaar gemiddeld 86 doelpunten per seizoen – als de Eindhovenaren dat gemiddelde nog willen halen moet in de tweede seizoenshelft 3,6 goals per duel worden gescoord.



- Siem de Jong was betrokken bij vijf doelpunten in vier Eredivisieduels met Excelsior waarin hij in de basis stond (3 goals, 2 assists).



- PSV had in 2016 een winstpercentage van 85 procent in de Eredivisie met Marco van Ginkel op het veld, tegenover 62 procent zonder de middenvelder.



- Alleen Feyenoord (706) en Ajax (671) stonden in de eerste seizoenshelft meer speelminuten op voorsprong dan Excelsior (500).



- Excelsior maakte dit Eredivisieseizoen slechts twee doelpunten minder (23) dan PSV (25), maar de ploeg incasseerde vier keer zoveel treffers als de Eindhovenaren (32 om 8).



- Excelsior won nog nooit een Eredivisieduel van een regerend landskampioen (G6, V33).



- Bij elk van de laatste negen Eredivisietreffers van Excelsior was Nigel Hasselbaink (3 goals, 3 assists) of Kevin Vermeulen (3 assists) direct betrokken.



Wat denk jij dat er deze wedstrijd gebeurt?

