Gehavend ADO hoopt op wonder tegen Ødegaard

Het was een politiek correct antwoord van trainer Streppel op de vraag of zijn nieuwe Noorse aanwinst Martin Ødegaard van Real Madrid een ‘garantie op speeltijd’ had gekregen. “Nee, nee, nul. Of een speler van Olivia komt, of van Real Madrid; het beste elftal moet spelen. Hij moet hard werken om erin te komen en dat weet hij ook.”



Klinkt stoer, maar het is natuurlijk onzin. Want natúúrlijk komt de 18-jarige Noorse ‘wonderboy’ zaterdag in actie tegen ADO Den Haag. Hém uit de ploeg laten onder het toeziend oog van de hele wereldpers is eenvoudig ondenkbaar. De jongste speler óóit in de Noorse competitie en de jongste debutant uit de geschiedenis van Real Madrid (16 jaar en 157 dagen) zal in zijn eerste wedstrijd op Nederlandse bodem worden geconfronteerd met Tommy Beugelsdijk & co.



Nog zonder Ødegaard speelde SC Heerenveen afgelopen week in Spanje een oefenwedstrijd tegen een Duitse club. In La Manga werd het 2-1 tegen VfL Wolfsburg. Reza Ghoochannejhad en de pas 19-jarige Michel Vlap maakten in de tweede helft de treffers voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel. In de selectie van Heerenveen ontstond vorige week ruimte voor Ødegaard, toen bekend werd dat spits Mitchell te Vrede naar het Turkse Boluspor, uitkomend op het 2de niveau, verhuisde. De 25-jarige Te Vrede maakte vorig seizoen nog 10 doelpunten, maar kwam dit seizoen onder trainer Streppel nauwelijks aan spelen toe. Ook de 24-jarige Zweedse middenvelder Simon Thern hoopt zo snel mogelijk te kunnen vertrekken bij SC Heerenveen. De middenvelder moet het dit seizoen doen met een rol als reserve en neemt daar geen genoegen mee.



De sfeer binnen de Friese selectie heeft er niet onder te lijden. Integendeel. Reza Ghoochannejhad was na de oefenzege op Wolfsburg vol zelfvertrouwen: “Als je alleen al kijkt naar de selectie van Wolfsburg, daar zit zoveel kwaliteit in. En wij doen niks voor hen onder. Dat is gewoon knap van onszelf. Het was een goede graadmeter om te kijken hoe ver we zijn. Dit geeft enorm veel vertrouwen voor de thuiswedstrijd tegen ADO", vertelde hij tegen media.



Heerenveen – de nummer vier op de Eredivisieranglijst – zal er alles aan doen om zich in eigen huis opnieuw door ADO Den Haag te laten verrassen. Vorig seizoen immers boekten de Hangenaars een prachtige 0-4 zege en een seizoen eerder werd het 0-0. De laatste treffers van Heerenveen tegen ADO Den Haag IN FRIESLAND liggen dan ook al bijna 3 jaar achter ons. Op 1 februari 2014 won Heerenveen met 3-0 met Kenneth Otigba, Alfreð Finnbogason (penalty) en Rajiv van La Parra als schutters.



Hoewel ADO-trainer Željko Petrović het trainingskamp in het Zuidspaanse Estepona met een goed gevoel heeft afgesloten, was de Montenegrijn na afloop van het knappe 1-1 gelijkspel tegen het Duitse Mainz 05 toch geïrriteerd. “'Er moeten wel wat mensen binnen de club wakker worden”, vertelt hij na afloop, daarbij doelend op het feit dat ADO-directeur Manders het hele trainingskamp miste en vrolijk op vakantie was in de Alpen. De club liep daardoor in ieder geval een mogelijke transfer van de aanvallende middenvelder Ali Messaoud (ex-AZ en ex-Willem II mis). De zaakwaarnemer van Messaoud kon Manders niet bereiken en regelde vervolgens een leenovereenkomst van de speler van het Liechtensteinse FC Vaduz met NEC.



Omdat José San Román inmiddels terug is naar Argentinië, middenvelder Hertor Hevel is geschorst, verdediger Wilfried Kanon met Ivoorkust op de Afrika Cup speelt, verdediger Dion Malone nog steeds geblesseerd is en spits Mike Havanaar nog steeds kampt met een virusinfectie, staat wel vast dat Petrović zaterdagavond een wel heel minimale selectie tot zijn beschikking heeft. Zijn voornaamste hoop zal dan ook zijn dat geen enkele speler in Friesland een nieuwe blessure of schorsing oploopt, zodat voor ADO volgende week in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle de competitie pas écht weer zal worden hervat. In ieder geval ziet het er naar uit dat in die wedstrijd ook aanvoerder en linksback Aaron Meijers na maandenlange afwezigheid weer op het veld zal staan.



Zaterdag 14 januari; 18.30 uur:



Sc Heerenveen-ADO Den Haag



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst sc Heerenveen 55%, gelijkspel 25%, winst ADO Den Haag 20%



- sc Heerenveen won zeven van de dertien Eredivisiewedstrijden in eigen huis tegen ADO Den Haag (G4, V2), maar boekte slechts één zege in de laatste vier thuisduels met de Hagenaars (G1, V2).



- De laatste zeven Eredivisiedoelpunten in het Abe Lenstra Stadion van sc Heerenveen tegen ADO vielen in de tweede helft.



- De Friezen pakten in de eerste seizoenshelft tien punten na een achterstand, het hoogste aantal van alle Eredivisieploegen.



- Heerenveen verloor dit seizoen in de competitie nog geen enkele thuiswedstrijd waarin de ploeg tot scoren kwam (W4, G3).



- sc Heerenveen incasseerde dit seizoen 40 procent van de tegentreffers uit standaardsituaties, ADO staat in dit klassement derde (38%, Ajax tweede met 39%).



- Bij 60 procent van de doelpogingen van sc Heerenveen dit Eredivisieseizoen was Arber Zeneli of Sam Larsson schutter of aangever.



- ADO Den Haag incasseerde in de eerste seizoenshelft 20 doelpunten in uitduels, meer dan iedere andere Eredivisieploeg.



- De Hagenaars ontvingen in speelronde 17 de derde rode kaart van dit Eredivisieseizoen, één meer dan in het gehele vorige Eredivisieseizoen (2).



- ADO Den Haag gebruikte dit seizoen minder spelers dan elke andere Eredivisieclub (20).



- Geen speler maakte meer Eredivisiedoelpunten voor ADO Den Haag dit seizoen dan Tom Beugelsdijk (3, net als Gervane Kastaneer en Mike Havenaar).



