Go Ahead Eagles ruikt bloed tegen wisselvallig AZ

Waar AZ de Spaanse zon opzocht in voorbereiding voor de tweede seizoenshelft, bleef Go Ahead Eagles thuis. De hekkensluiter van de Eredivisie zou eigenlijk naar Belek in Turkije op trainingskamp gaan, maar wegens de onrust in het land werd dat gecanceld. Zonde, want de Nederlandse kou was niet de ideale plek om in de winterstop trainingsuren te maken en juist die hadden Kowet geen windeieren gelegd. Het elftal staat laatste in de Eredivisie en moet in het tweede gedeelte van het seizoen punten pakken. Versterkingen Elvis Manu, Daniel Crowley en Pedro Chirivella kunnen daar bij helpen. Het trio is gehuurd van respectievelijk Brighton & Hove Albion, Arsenal en Liverpool.



AZ heeft het tot zover rustiger gehad deze transferperiode. John van den Brom zag Marcus Henriksen definitief zijn transfer naar Hull City voltooien, maar verder is er niet erg nadrukkelijk aan zijn spelers getrokken. AZ kan daardoor de aanval op de vierde plaats van SC Heerenveen gaan openen. De Alkmaarders hebben een punt achterstand op de Friezen en dat is voornamelijk vanwege hun slechte prestaties tegen degradatiekandidaten. AZ speelde namelijk drie van zijn laatste vier wedstrijden tegen de laagste zes ploegen van de Eredivisie gelijk. Go Ahead Eagles zal bloed ruiken en voor AZ wordt het een flinke uitdaging daar een antwoord op te geven.



Vrijdag 13 januari; 20.00 uur:



Go Ahead Eagles-AZ



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Go Ahead Eagles verloor slechts vijf van de voorgaande twintig thuisduels met AZ in de Eredivisie (W10, G5), waaronder de laatste ontmoeting in Deventer (0-2 in februari 2015).



- AZ leed één nederlaag in de laatste tien Eredivisiewedstrijden tegen Go Ahead Eagles (W5, G4 – thuis & uit).



- Vijf van de laatste zeven Eredivisiegoals van de Eagles tegen AZ vielen na de tachtigste minuut.



- Go Ahead Eagles pakte dit seizoen 83 procent van de punten in thuiswedstrijden (10 van de 12), het hoogste percentage van alle Eredivisieploegen.



- De Deventenaren wonnen dit seizoen nog geen enkel duel waarin ze op achterstand kwamen (G3, V11), terwijl geen ploeg is die vaker achter stond dan Go Ahead (14 keer).



- Elvis Manu maakte in Engeland geen enkele competitietreffer – op 12 april 2015 was hij voor het laatst trefzeker in de competitie, namens Feyenoord tegen Willem II (642 dagen geleden).



- AZ pakte in de eerste seizoenshelft minder punten tegen promovendi dan elke andere ploeg in het linkerrijtje van de Eredivisie (2 - 2-2 thuis tegen Go Ahead Eagles, 1-1 bij Sparta).



- De Alkmaarders zagen dit seizoen zeven doelpunten gemaakt worden door invallers, het hoogste aantal van alle Eredivisieploegen.



- Wout Weghorst (9 goals) maakte in de eerste seizoenshelft drie doelpunten meer dan Vincent Janssen in dezelfde periode vorig seizoen (6) – Janssen was in 2015/16 zesmaal trefzeker in de eerste drie speelronden na de winterstop.



- Van alle Eredivisietrainers pakte alleen Phillip Cocu (43) in 2016 meer punten in uitduels dan John van den Brom (34).



