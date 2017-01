Bosz: "Diep van binnen zal Ziyech teleurgesteld zijn"

Dat Hakim Ziyech deze maand niet naar de Afrika Cup gaat met Marokko is voor Ajax-trainer Peter Bosz een opsteker, maar hij kan zich voorstellen dat de middenvelder gemengde gevoelens heeft over zijn afwezigheid bij de nationale ploeg.

Bondscoach Hervé Renard van Marokko heeft Ziyech deze maand niet nodig voor de Afrika Cup in Gabon. Bosz hoeft de technicus dus niet te missen in de achtervolging op koploper Feyenoord. "Als je puur naar Ajax kijkt, is het natuurlijk fijn dat Hakim gewoon bij ons blijft", zegt Bosz tegen Voetbal International."



"Al heeft het verhaal natuurlijk twee kanten. Voor die jongen is zo'n toernooi een mooie belevenis. Een podium ook waar je als speler beter van kunt worden. Hij is een trotse jongen, dus diep van binnen zal hij teleurgesteld zijn. Maar dat proef ik zelf niet bij hem. Volgens mij heeft hij het wel een plek gegeven", aldus Bosz.