Messi verbreekt 22 jaar oud record van Ronald Koeman

Barça speelde in eigen huis tegen Athletic Club. Luis Suarez en Neymar leken de thuisploeg aan een comfortabele bekerzege te helpen, maar Enric Saborit bracht met de 2-1 de spanning terug. Dertien minuten voor tijd gooide Messi de wedstrijd in het slot met een vrije trap.



Messi schoot eerder in de wedstrijd twee keer een vrije trap ruim over, maar zijn derde poging was wel raak, via de binnenkant van de paal. Het was voor Messi zijn 26ste doelpunt uit een vrije trap. Daarmee verbrak hij een 22 jaar oud record van Ronald Koeman, die tussen 1989 en 1995 25 keer raak schoot vanuit een vrije trap.

De huidige manager van Everton besloot om Messi via Twitter een felicitatie te sturen.





Congratulations on scoring your 26th free kick goal @FCBarcelona tonight, Leo #Messi! One to go to break another record pic.twitter.com/eaoS5e1dR7 — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 11 januari 2017