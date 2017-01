Van Bronckhorst: "Hoefde niet aan te kloppen voor spelers"

"Ik hoefde niet aan te kloppen voor spelers. Iedere speler in mijn elftal straalt uit dat hij wil voortzetten wat we met elkaar in gang hebben gezet. Dit elftal is goed genoeg om tot het einde mee te kunnen doen om het kampioenschap", zegt Van Bronckhorst in De Telegraaf.



Feyenoord houdt de transfermarkt wel in de gaten, ook vanwege de interesse in Feyenoord-spelers. "We moeten met alles rekening blijven houden…", vertelt algemeen directeur Eric Gudde, die niet direct staat te springen om transfers halverwege het seizoen. "Ik kan de percentages van succesvolle transfers in januari in een paar leagues laten zien en die zijn niet hoog, hoor", besluit Gudde.