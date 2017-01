Aké: "Antonio Conte heeft mij zelfvertrouwen gegeven"

Manager Antonio Conte ziet in Aké een toegevoegde waarde voor de defensie van The Blues, met een voorsprong van vijf punten op Liverpool de koploper in de Premier League. "Ik moet me blijven verbeteren, maar laat duidelijk zijn dat het doel is dat ik een plek in het basiselftal van Chelsea wil veroveren'', zegt Aké in het Algemeen Dagblad.



"Chelsea is een geweldig elftal en Conte heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Ik kijk er echt naar uit", aldus Aké, die in 2011 als jeugdspeler door Chelsea werd overgenomen van Feyenoord. De club uit Londen verhuurde de zoon van een Ivoriaanse vader en Nederlandse moeder de afgelopen seizoenen aan Reading, Watford en Bournemouth.



Bij die laatste club is Aké opgebloeid. "Bij Bournemouth speelde ik aanvankelijk ook niet veel, maar ik bleef mentaal sterk en bleef gaan tot de kans kwam'', vertelt de jeugdinternational, die onder meer opviel met drie goals voor The Cherries. In Engeland wordt Aké al vergeleken met Ruud Gullit, ook vanwege zijn uiterlijk. "Ik hoor het heel vaak. Ik zie het vooral als een compliment, al heb ik meneer Gullit nog nooit ontmoet. Misschien in de toekomst."