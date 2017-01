Blom: "Bij Feyenoord-Ajax ging het busje op z'n kop"

Blom was bij die bekerwedstrijd videoscheidsrechter. Hij ging vlak voor tijd, na het bekijken van de beelden mee, in een beslissing van arbiter Björn Kuipers om FC Utrecht een strafschop te geven. Bij de fans van PEC Zwolle was Blom de gebeten hond. Zij gingen op zoek naar het busje waarin de videoscheidsrechter verbleef.



"Op een gegeven moment ging de deur open, omdat iemand iets kwam vragen", zegt Blom tegen Metro. "Ik hoorde wat mensen schreeuwen en dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar het werd steeds heftiger, dus zei ik dat de deur dicht moest. Er stond maar één steward voor de deur, terwijl er op de bus werd geslagen en we op een gegeven moment zelfs heen en weer werden geschud. De scheldwoorden werden alsmaar heftiger, net als het gebonk op de bus. Rond de bus werd het drukker en drukker, het was echt beangstigend.”



"Uiteindelijk moest de mobiele eenheid ons helpen om uit de bus te kunnen. Toen we in dat ME-busje over het terrein reden, zag ik Björn en zijn team rustig het stadion uit lopen. Er was voor hem niets aan de hand, haha. Achteraf hebben we daar nog heel hard om gelachen", aldus Blom.



De arbiter uit Gouda denkt dat de situatie anders had kunnen aflopen als het bij Feyenoord-Ajax was. "Dan staan er geen vijftig man, maar een paar honderd en misschien wel duizend man voor je neus en gaat zo’n busje op z’n kop. Bij PEC stonden we in de ‘achtertuin’ van de harde kern, vlakbij het supportershome en een pleintje waar mensen stonden te roken en te drinken. Dus misschien is dit een goede eyeopener geweest om niet meer in de buurt van het stadion te staan, maar in de studio in Hilversum te gaan zitten. We hebben daar al testen mee gedaan en ik hoop dat we op die manier ook ons werk als videoscheidsrechter kunnen doen."